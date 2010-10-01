Уже более тысячи орловчан решили стать самозанятыми. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по г. Орлу. Эксперимент по внедрению специального налогового режима стартовал в России в прошлом году.

Решили стать самозанятыми уже более тысячи орловчан

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