Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРеспублика Алтай фактически закрыла границы для туристов

Все, кто с сегодняшнего дня въезжает на территорию республики из других регионов, должен самоизолироваться на 14 дней. Если это местные жители, то могут сделать это дома. Все гостиницы и базы отдыха в Горном Алтае закрыты минимум до 1 июня.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Республика Алтай ограничила транспортное сообщение с Томской областью

Московский Комсомолец07:00

В Республике Алтай на границе с Кузбассом разместят КПП из-за ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова03:26

На Алтае запретили въезд в район, где выявили случаи заражения COVID-19

РИА Новости05:23

Всех приезжающих в Республику Алтай будут отправлять на карантин

РЕН ТВ05:17

Всех приезжающих на Алтай из других регионов будут отправлять на 14-дневный карантин

ТАСС03:52

Власти Алтая закрыли район республики из-за коронавируса

Известия05:24

На Алтае обязали самоизолироваться всех прибывших из других регионов РФ

REGNUM03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
1,2K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,9K
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,8K
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,2K
Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
1
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
364
Культура

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

РБК 09:20
9
Экономика

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
383
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
46
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
2,7K
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,8K
Экономика

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
358
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
1
Общество

В России принято постановление о максимальных выплатах безработным

По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
54
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
9,6K
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
26
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,6K
Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
21
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,3K
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,2K
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,2K
Экономика

Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
230
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
891
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
52
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
38
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
367
Энергетика

Медведев предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay

"С учетом опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay", - написал Медведев, добавив, что российская сторона готова обсуждать такой вариант с партнерами.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
745
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
806
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное