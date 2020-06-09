Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРеспубликанцы предложат США новые санкции против России, Китая и Ирана

Планами о предложении новых санкций против России, Ирана и Китая поделился член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби. Стьюби заявил, что предложение по санкциям в отношении Ирана, России и Китая связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.
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Республиканцы намерены ввести очередные санкции США против России и Ирана

Московский Комсомолец01:25

Республиканцы в Конгрессе предложат новые санкции против России, КНР и Ирана

Коммерсантъ01:37

Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России

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Республиканцы предложат новые санкции США против России и Китая

Газета.Ru03:10

Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая

РИА Новости01:03

Республиканцы США готовят новые санкции против России

REGNUM00:57

Республиканцы США намерены представить предложения о новых санкциях против РФ, КНР и Ирана

ТАСС00:14
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:35
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Здоровье

Минздрав хочет изменить порядок медосвидетельствования для водителей

Ранее Минздрав уже хотел изменить правила медосвидетельствования для получения водительского удостоверения.
РИАМО 06 июня в 04:24
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 07 июня в 04:33
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Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:11
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Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
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Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Происшествия

«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
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Футбол

«Ювентус» готов предложить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»

По неофициальной информации, Артур зарабатывает в "Барселоне" порядка €5 миллионов.
Газета.Ru 00:59
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Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
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Происшествия

СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова

Ведомости 06 июня в 08:01
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Экономика

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
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Происшествия

Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
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Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

RuNews24.ru вчера в 02:42
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Кино

Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»

Evo-rus.com вчера в 11:37
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
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Авто

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18
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