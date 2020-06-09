Планами о предложении новых санкций против России, Ирана и Китая поделился член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби. Стьюби заявил, что предложение по санкциям в отношении Ирана, России и Китая связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

Республиканцы предложат США новые санкции против России, Китая и Ирана

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