Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРеспубликанцы предложат США новые санкции против России, Китая и Ирана

Планами о предложении новых санкций против России, Ирана и Китая поделился член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби. Стьюби заявил, что предложение по санкциям в отношении Ирана, России и Китая связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.
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Республиканцы предложат новые санкции США против России и Китая

Газета.Ru03:10

Республиканцы в Конгрессе предложат новые санкции против России, КНР и Ирана

Коммерсантъ01:37

Республиканцы США готовят новые санкции против России

REGNUM00:57

Республиканцы намерены ввести очередные санкции США против России и Ирана

Московский Комсомолец01:25

Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая

РИА Новости01:03

Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России

Известия01:26

Республиканцы США намерены представить предложения о новых санкциях против РФ, КНР и Ирана

ТАСС00:14
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Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

РИА Новости 01:44
12
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
298
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
1,5K
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,8K
Шоу-бизнес

Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой

РЕН ТВ вчера в 07:14
13
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
49
Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
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Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
12
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
5
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
31
Авто

Hyundai и KIA повышают эффективность электромобилей с помощью инновационной технологии теплового насоса

Тепловой насос позволяет водителю электромобиля использовать в холодное время года систему отопления салона без существенного влияния на запас хода – такое решение не применяется на других электромобилях.
Тарантас Ньюс 06:46
Политика

Создана петиция против обнуления сроков Путина

На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
26
Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Культура

Сериал Богомолова «Содержанки» продали британскому телеканалу

News.ru 06:58
1
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com вчера в 01:25
63
Здоровье

В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом

С 8 июня в Липецкой области запустили первый этап снятия ограничений.
GorodLip.ru 03:11
12
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
4
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
34
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
РБК 05:30
59
Здоровье

На Ямале за сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом

На Ямале выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями, об этом сообщил 8 июня окружной Оперативный штаб.
Аргументы и Факты - Ямал вчера в 04:24
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
160
Происшествия

Названы способы избежать тюрьмы для Ефремова после смертельного ДТП

Lenta.ru 05:51
2
Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
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Происшествия

В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
30
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело вчера в 12:50
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Авто

На АвтоВАЗе заметили новые Renault Clio

В Тольятти на территории научно-технического центра АвтоВАЗа сотрудники застали несколько хэтчбеков Renault Clio пятого поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 10:09
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Общество

В Крыму открываются отели и санатории

С 15 июня в Крыму возобновляет работу санаторно-курортный и гостиничный комплексы.
ForPost 02:14
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Армия и оружие

Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
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