В Конгрессе США хотят предложить новые санкции против РФ и КНР. По словам республиканца Грега Стьюби, конгрессмена от Флориды, вместе с ограничительными мерами будет представлен и "новый внешнеполитический подход" к отношениям с Москвой и Пекином.

Республиканцы предложат новые санкции США против России и Китая

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,1K

Общество За сутки в России выявили 8595 случаев заражения коронавирусом Всего за время пандемии в РФ было выявлено 485 253 случаев коронавирусной инфекции, показатель прироста за сегодняшний день составил 1,8 процента, что несколько ниже вчерашней цифры, представлявшей собой 1,9 процента.

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 111

Политика Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно». 1

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Общество Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.

Здоровье Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. 60

Шоу-бизнес Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт. 20

Общество В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334 Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). 162

Космос Астрономы внимательно изучили происхождение пузырей Ферми, «вытекающих» из Млечного пути Впервые ученые смогли увидеть видимый свет от пузырей Ферми — огромных пузырей газа, которые истекают из центра Млечного Пути.

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 250

Армия и оружие Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350 Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.