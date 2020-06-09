Политика

Газета.RuГазета.RuРеспубликанцы предложат новые санкции США против России и Китая

В Конгрессе США хотят предложить новые санкции против РФ и КНР. По словам республиканца Грега Стьюби, конгрессмена от Флориды, вместе с ограничительными мерами будет представлен и "новый внешнеполитический подход" к отношениям с Москвой и Пекином.
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Республиканцы предложат новые санкции США против России и Китая

Газета.Ru03:10

Республиканцы США намерены представить предложения о новых санкциях против РФ, КНР и Ирана

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Республиканцы США готовят новые санкции против России

REGNUM00:57

Республиканцы в Конгрессе предложат новые санкции против России, КНР и Ирана

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Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались

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Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

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