Политика
РИА НовостиРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Футбол
Самедов о скинхедах в метро: «Кавказцев били, а внешность-то у меня... Я испугался, был мальчиком»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о встрече со скинхедами в метро.
Sports.ru 16:59
Общество
Кадастровым инженерам указали на выход
Беспокойство у профессионального сообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.
Коммерсантъ 18:04
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру 17:29
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru 08 июня в 07:08
Армия и оружие
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского
Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца
Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова до 9 августа в рамках дела о смертельной аварии в Москве.
Невские Новости вчера в 15:01
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда 14:41
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
Здоровье
Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе
Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 13:45
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Экономика
«Озон Фармацевтика» выставлена на продажу
«Озон Фармацевтика» выставлена на продажу Нерентабельность производства лекарств низшего ценового сегмента вынуждает собственников бизнеса продавать свои предприятия.
Коммерсантъ 18:04
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38