Политика

РИА НовостиРИА НовостиРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Республиканцы предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая

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В конгрессе США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

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В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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В Сахалинской области 16 социальных учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов уходят на превентивную изоляцию.
Сахалин.Инфо 18:40
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В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов

Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС

Истребители F-22 ВВС США были подняты в воздух для сопровождения пролетавших у границ ракетоносцев Ту-95МС, 10 июня передает пресс-служба Минобороны РФ.
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ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
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Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

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Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

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На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
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В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д

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Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Нуждаться во сне тоже может искусственный мозг

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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
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В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»

В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
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Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
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«Боруссия» хочет продать Санчо более чем за €125 миллионов

По информации источника, руководство "шмелей" хочет заполучить за своего 20-летнего форварда порядка £115 миллионов.
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