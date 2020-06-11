Политика
ИзвестияРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России
Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.
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Общество
Пять петербургских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира
Сразу пять петербургских университетов вошли в список тысячи лучших вузов мира.
78.ru 00:15
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:26
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Здоровье
На базе Новомалыклинской больницы планируют создать межрайонный медицинский центр
Ульяновская правда 01:17
Общество
На Камчатке продлили режим ограничений
Петропавловск-Камчатский, 11 июня 2020, 04:08 — REGNUM Режим ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, на Камчатке продлят до 30 июня.
REGNUM 21:08
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Общество
Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
Наука
Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 09:03
Технологии
Эксперт предупредил об опасности использования чужой зарядки смартфона
В результате поддельная зарядка может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение.
РЕН ТВ 21:29
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
RT на русском 07:17
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:51
Происшествия
Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом
Мужчина зацепился ногой за рельс, когда грузовой состав начал движение В Читинском районе машинист грузового поезда сообщил о том, что на перегоне "Новая-Маккавеево" возле железнодорожных путей находится мужчина с признаками железнодорожной травмы.
Байкал-Daily 21:51
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой
Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru 19:31
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Экономика
В Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%
С 1 июля в Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%. Об этом в среду, 10 июня, на совещании с главами городов и районов рассказала министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.
Эхо Москвы в Челябинске 08:18
Технологии
ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter вчера в 08:25