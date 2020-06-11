Политика

ИзвестияИзвестияРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России

Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.
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Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ

Интерфакс16:21

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

РИА Новости14:28

Республиканцы США готовятся жестко наказать Путина — Washington Examiner

REGNUM07:35

Республиканцы предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая

ТАСС14:06

Республиканцы призывают власти США резко ужесточить санкции против России

Коммерсантъ14:46

В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Газета.Ru16:18

В конгрессе США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

Национальная служба новостей07:27
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Общество

Пять петербургских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира

Сразу пять петербургских университетов вошли в список тысячи лучших вузов мира.
78.ru 00:15
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:26
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
1K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Общество

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Здоровье

На базе Новомалыклинской больницы планируют создать межрайонный медицинский центр

Ульяновская правда 01:17
Общество

На Камчатке продлили режим ограничений

Петропавловск-Камчатский, 11 июня 2020, 04:08 — REGNUM Режим ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, на Камчатке продлят до 30 июня.
REGNUM 21:08
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва вчера в 02:53
1,9K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Космос

В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола

REGNUM 21:36
8
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,3K
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1,7K
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Шоу-бизнес

Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
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Экономика

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
1K
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
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Наука

Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 09:03
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Технологии

Эксперт предупредил об опасности использования чужой зарядки смартфона

В результате поддельная зарядка может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение.
РЕН ТВ 21:29
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Политика

Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
RT на русском 07:17
5,5K
Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:51
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Происшествия

Пьяный забайкалец едва не лишился ноги, пролезая под поездом

Мужчина зацепился ногой за рельс, когда грузовой состав начал движение В Читинском районе машинист грузового поезда сообщил о том, что на перегоне "Новая-Маккавеево" возле железнодорожных путей находится мужчина с признаками железнодорожной травмы.
Байкал-Daily 21:51
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой

Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru 19:31
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
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Экономика

В Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%

С 1 июля в Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%. Об этом в среду, 10 июня, на совещании с главами городов и районов рассказала министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.
Эхо Москвы в Челябинске 08:18
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Технологии

ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter вчера в 08:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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