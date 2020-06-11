Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).

с чего всё началось

Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.

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