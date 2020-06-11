Политика

ИзвестияИзвестияРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России

Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.
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с чего всё началось

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новостивчера в 14:28

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Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ

Интерфаксвчера в 16:21

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

РИА Новостивчера в 14:28

Республиканцы США готовятся жестко наказать Путина — Washington Examiner

REGNUMвчера в 07:35

Республиканцы предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая

ТАССвчера в 14:06

Республиканцы призывают власти США резко ужесточить санкции против России

Коммерсантъвчера в 14:46

В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Газета.Ruвчера в 16:18

В конгрессе США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

Национальная служба новостейвчера в 07:27
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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ вчера в 11:52
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Общество

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Футбол

В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом

Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.
Soccer.ru вчера в 17:07
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле

Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post 09 июня в 07:17
Политика

Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию

Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
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Технологии

Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ

Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
ИА Красная Весна вчера в 22:27
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Единоборства

Непобеждённый чемпион Стивенсон нокаутировал Карабальо

News.ru вчера в 00:40
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
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Общество

Россия открывает границы для выезда за рубеж

По поводу медицинской помощи в Россию смогут въехать иностранные граждане. Указы о разрешении выезда за границу уже подписаны.
ГТРК Марий Эл 08 июня в 09:34
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera вчера в 10:03
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
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Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском вчера в 15:51
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
3
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Evo-rus.com вчера в 06:08
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Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
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Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия вчера в 07:27
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Футбол

На этой неделе «Челси» объявит о переходе Вернера

Источник сообщает, что в соглашении Вернера и «Лейпцига» прописана сумму отступных, которая составляет 53 миллиона фунтов.
ГЛАС.RU 09 июня в 23:45
Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15
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Футбол

Научно доказано, что Месси в два раза лучше Роналду

Исследование приходит к выводу, что Месси больше действует с мячом, генерирует больше моментов и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Роналду.
Матч ТВ вчера в 23:18
Здоровье

В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
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Происшествия

В Самарской области маньяк осужден за убийство двух девочек

За убийство и изнасилование двух девочек Рыльков получил еще 19 лет лишения свободы плюсом к своему пожизненному.
Kursk.com вчера в 14:39
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