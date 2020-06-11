Политика
ИзвестияРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России
Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.
Читать в источнике
Оценить983
с чего всё началось
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).РИА Новостивчера в 14:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ
Интерфаксвчера в 16:21
В конгрессе США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма
Национальная служба новостейвчера в 07:27
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ вчера в 11:52
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Футбол
В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом
Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.
Soccer.ru вчера в 17:07
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле
Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post 09 июня в 07:17
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Технологии
Росатом начал разработку реактора для сжигания опасных веществ
Работы по созданию проекта уникального реактора, предназначенного для «выжигания» опасных радиоактивных веществ, начали специалисты предприятия «Горно-химический комбинат», 10 июня сообщает газета «Вестник ГХК».
ИА Красная Весна вчера в 22:27
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Единоборства
Непобеждённый чемпион Стивенсон нокаутировал Карабальо
News.ru вчера в 00:40
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Общество
Россия открывает границы для выезда за рубеж
По поводу медицинской помощи в Россию смогут въехать иностранные граждане. Указы о разрешении выезда за границу уже подписаны.
ГТРК Марий Эл 08 июня в 09:34
Гаджеты
Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC
Astera вчера в 10:03
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 15:51
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
АБН вчера в 23:26
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Evo-rus.com вчера в 06:08
Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Футбол
На этой неделе «Челси» объявит о переходе Вернера
Источник сообщает, что в соглашении Вернера и «Лейпцига» прописана сумму отступных, которая составляет 53 миллиона фунтов.
ГЛАС.RU 09 июня в 23:45
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15
Футбол
Научно доказано, что Месси в два раза лучше Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси больше действует с мячом, генерирует больше моментов и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Роналду.
Матч ТВ вчера в 23:18
Здоровье
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Происшествия
В Самарской области маньяк осужден за убийство двух девочек
За убийство и изнасилование двух девочек Рыльков получил еще 19 лет лишения свободы плюсом к своему пожизненному.
Kursk.com вчера в 14:39