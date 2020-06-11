Политика

Российская газетаРоссийская газетаРеспубликанцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
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с чего всё началось
«Мы, члены рабочей группы Republican Study Committee (RSC) по делам национальной безопасности и внешней политики, намерены действовать вослед усилиям президента Трампа по сохранению безопасности нашей страны и продвижению в Конгрессе инициатив, укрепляющих американское лидерство»,— говорится в 120-страничном документе, озаглавленном «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 14:46

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Сенатор рассказал об «обострении санкционной лихорадки» США

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Республиканцы призывают власти США резко ужесточить санкции против России

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Здоровье

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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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Газета.Ru 01:24
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Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

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Общество

В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса

Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
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Политика

В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе

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В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д

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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

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