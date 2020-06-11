Политика
Российская газетаРеспубликанцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
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с чего всё началось
«Мы, члены рабочей группы Republican Study Committee (RSC) по делам национальной безопасности и внешней политики, намерены действовать вослед усилиям президента Трампа по сохранению безопасности нашей страны и продвижению в Конгрессе инициатив, укрепляющих американское лидерство»,— говорится в 120-страничном документе, озаглавленном «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» (.pdf).Коммерсантъвчера в 14:46
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Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ
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