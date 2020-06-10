Политика
ИзвестияРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России
Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.
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Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Игры
В PS Store началась очередная крупная распродажа
Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета 20:41
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Разин рассказал историю о пьяном Ефремове после скандального ДТП
Народные новости 06:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 11:23
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
Депутаты Госдумы подготовили рекомендации по использованию методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19.
Ридус 20:55
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Общество
Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня
Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
RT на русском 21:18
Технологии
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ 19:04
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Афиша Daily вчера в 14:58
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Политика
США намерены построить ледокольный флот
Профиль вчера в 16:40
Общество
В красноярском Студгородке ввели режим ЧС из-за сползающей парковки
С сегодняшнего дня МП „САТП“ приступит к организации водоотвода.
Деловой квартал (Красноярск) 06:10
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06