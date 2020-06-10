Политика

ИзвестияИзвестияРеспубликанцы предложили ввести новые санкции против России

Предлагается введение ограничений и в отношении Ирана и Китая. Документ носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект. 4 июня стало известно, что законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2» внесен в cенат США.
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Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ

Интерфакс16:21

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

РИА Новости14:28

В конгрессе США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

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Республиканцы предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая

ТАСС14:06

Конгресс США обсуждает новые «жесткие» санкции против России

Росбалт07:52

Республиканцы США готовятся жестко наказать Путина — Washington Examiner

REGNUM07:35

В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Газета.Ru16:18
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Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Здоровье

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
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Игры

В PS Store началась очередная крупная распродажа

Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
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Космос

Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами

В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета 20:41
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Шоу-бизнес

Разин рассказал историю о пьяном Ефремове после скандального ДТП

Народные новости 06:53
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 11:23
Здоровье

В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок

Депутаты Госдумы подготовили рекомендации по использованию методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19.
Ридус 20:55
Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
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Общество

Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня

Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
RT на русском 21:18
Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия 06:15
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Технологии

Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона

Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ 19:04
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Афиша Daily вчера в 14:58
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
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Политика

США намерены построить ледокольный флот

Профиль вчера в 16:40
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Общество

В красноярском Студгородке ввели режим ЧС из-за сползающей парковки

С сегодняшнего дня МП „САТП“ приступит к организации водоотвода.
Деловой квартал (Красноярск) 06:10
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
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Политика

Песков заявил, что в России нет олигархов

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
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