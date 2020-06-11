Политика

Российская газетаРоссийская газетаРеспубликанцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
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с чего всё началось
«Мы, члены рабочей группы Republican Study Committee (RSC) по делам национальной безопасности и внешней политики, намерены действовать вослед усилиям президента Трампа по сохранению безопасности нашей страны и продвижению в Конгрессе инициатив, укрепляющих американское лидерство»,— говорится в 120-страничном документе, озаглавленном «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 14:46

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Политолог оценил идею «жёстких санкций» США против России

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Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

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РИА Новости 12:09
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РБК 10:59
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Культуромания 10:16
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

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Происшествия

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Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
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Политика

США продлили санкции против Белоруссии

США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Общество

Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов

Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
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Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

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Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
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В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова

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Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

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Новые послабления карантина вводятся на Кубани

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Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

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