с чего всё началось

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".

Здоровье Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета. 4

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 27

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.

Экономика Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 7

Происшествия Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве. 2

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 2,4K

Политика США продлили санкции против Белоруссии США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.

Общество Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин. 41

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 4

Общество Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

Здоровье Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир» По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир". 669

Общество В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.

Общество Новые послабления карантина вводятся на Кубани Ранее Свободные Медиа сообщали, что губернатор Кубани объявил об отмене красных пропусков для передвижения между городами и районами края с 12 июня. 32