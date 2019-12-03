Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

Политика Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

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Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.

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Спорт Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».