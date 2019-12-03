Политика

REGNUMREGNUMТрамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.
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Трамп остался доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

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Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
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Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
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Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
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