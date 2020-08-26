Республиканцы заявили, что Байден может не дожить до президентства
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Напомним, республиканцы часто обвиняют не только Камалу Харрис, но и Джо Байдена в приверженности социалистическим идеям, заявляя, что такие идеи являются разрушительными для США.В источнике
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В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации
Комсомольская правда18:27