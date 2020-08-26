Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Республиканцы заявили, что Байден может не дожить до президентства

Напомним, республиканцы часто обвиняют не только Камалу Харрис, но и Джо Байдена в приверженности социалистическим идеям, заявляя, что такие идеи являются разрушительными для США.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Республиканцы предрекли Байдену не дожить до инаугурации

Российская газета03:46
РБК

Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации

РБК22:50
Комсомольская правда

В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации

Комсомольская правда18:27
RT на русском

WP: в США усомнились в возможности Байдена «дотянуть» до инаугурации

RT на русском20:56
Газета.Ru

В Республиканской партии усомнились, что Джо Байден доживет до инаугурации

Газета.Ru18:50
РИА Новости

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

РИА Новости21:28
ТАСС

Республиканец предположил, что Байден может не дожить до инаугурации в случае избрания

ТАСС18:12

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19
Evo-rus.com08:11
46

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
123

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости07:27
26

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
440

Тим Цзю выиграл у Хорна техническим нокаутом

Живущий в Австралии сын российского боксёра Константина Цзю Тим (16-0, 12 КО) одержал самую значимую победу в своей карьере, одолев техническим нокаутом соотечественника Джеффа Хорна (20-3-1, 13 КО) и отстоял свои титулы WBO Global и IBF Australasian.
News.ru08:31

«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
1,5K

С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
3

Основой газомоторной инфраструктуры станет отечественное оборудование

При строительстве новой газомоторной инфраструктуры будет использоваться преимущественно отечественное оборудование, сказал вице-премьер Юрий Борисов после церемонии запуска малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк".
Российская газета08:14
3