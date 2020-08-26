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РБК
РБК

Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации

Форест отметил, что в случае смерти Байдена его должность займет выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США Камала Харрис. Он добавил, что Харрис — «самый левацкий кандидат» в истории США. Раннее Джо Байден выбрал 55-летнюю Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.В источнике
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Российская газета

Республиканцы предрекли Байдену не дожить до инаугурации

Российская газета03:46
РБК

Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации

РБК22:50
ТАСС

Республиканец предположил, что Байден может не дожить до инаугурации в случае избрания

ТАСС18:12
RT на русском

WP: в США усомнились в возможности Байдена «дотянуть» до инаугурации

RT на русском20:56
Газета.Ru

В Республиканской партии усомнились, что Джо Байден доживет до инаугурации

Газета.Ru18:50
Комсомольская правда

В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации

Комсомольская правда18:27
РИА Новости

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

РИА Новости21:28

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
52

Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
64

Эксперт: Правительству России нужен слабый рубль

Второй человек в американском дипкорпусе предупредил о том, что в случае подтверждения гипотезы об отравлении Навального власти США предпримут более серьезные шаги, чем после приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
REGNUM06:52
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