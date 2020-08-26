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РБК
РБК

Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации

Форест отметил, что в случае смерти Байдена его должность займет выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США Камала Харрис. Он добавил, что Харрис — «самый левацкий кандидат» в истории США. Раннее Джо Байден выбрал 55-летнюю Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.В источнике
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Российская газета

Республиканцы предрекли Байдену не дожить до инаугурации

Российская газета03:46
Московский Комсомолец

В США боятся за Байдена: может не дожить до инаугурации после победы

Московский Комсомолец18:15
RT на русском

WP: в США усомнились в возможности Байдена «дотянуть» до инаугурации

RT на русском20:56
Газета.Ru

В Республиканской партии усомнились, что Джо Байден доживет до инаугурации

Газета.Ru18:50
Комсомольская правда

В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации

Комсомольская правда18:27
РИА Новости

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

РИА Новости21:28
ТАСС

Республиканец предположил, что Байден может не дожить до инаугурации в случае избрания

ТАСС18:12

Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
РИА Новости04:40
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным, так как без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Euronews.
Аргументы и Факты18:54
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:27