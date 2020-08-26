Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации
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Форест отметил, что в случае смерти Байдена его должность займет выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США Камала Харрис. Он добавил, что Харрис — «самый левацкий кандидат» в истории США. Раннее Джо Байден выбрал 55-летнюю Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.В источнике
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В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации
Комсомольская правда18:27