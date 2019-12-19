Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР

Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
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