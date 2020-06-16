Энергетика
Евразия DailyРеспублики Донбасса перестали быть Украиной для «Газпрома»
В «Газпроме» сообщили «Коммерсанту», что не раскрывают объемы поставок на Донбасс из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом Украины». В издании полагают, что теперь газ, потребляемый в ЛНР и ДНР, оформляют в качестве технологического газа для нужд газотранспортной системы России.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию
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Lenta.ru вчера в 20:35
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
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В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
Вести.Ru 15:29
Армия и оружие
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Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
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Газета.Ru 10:29
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Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 14 июня в 06:27
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В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
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Происшествия
Петербург из-за ливня вновь «ушел под воду»
Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 19:51 — REGNUM Многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня.
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«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском 16:25
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Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
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В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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По информации источника, красно-белые намерены выручить за 21-летнего нападающего порядка 50 миллионов рублей.
Газета.Ru 06:33
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Особое мнение: Николай Усков
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Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле
Астрономы NASA сообщили, что 5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле.
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Фигурное катание
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Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
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Армия и оружие
Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии
Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.
Взгляд.ру 12:50
Путешествия
Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, когда в регионе будут смягчены ограничения для приезжих туристов путем отмены обязательного прохождения самоизоляции или нахождения в обсерваторе.
РБК 15:47