Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyРеспублики Донбасса перестали быть Украиной для «Газпрома»

В «Газпроме» сообщили «Коммерсанту», что не раскрывают объемы поставок на Донбасс из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом Украины». В издании полагают, что теперь газ, потребляемый в ЛНР и ДНР, оформляют в качестве технологического газа для нужд газотранспортной системы России.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
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«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

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