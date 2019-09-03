Авто
Российская газетаРестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
Внешность внедорожника практически не претерпит изменений, но салон автомобиля преобразится значительно. По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью. Дизайн рулевого колеса остался прежним.
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Культура
В Самаре устанавливают памятник Шостаковичу
Установка памятника величайшему композитору ХХ века станет данью памяти и уважения прославленному композитору и увековечит события истории военного Куйбышева.
ГТРК Самара 04:03
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание журналиста Азара
Столичный уполномоченный по правам детей Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, из-за чего его двухлетняя дочь осталась одна в незапертой квартире.
Московский Комсомолец 05:52
Происшествия
После смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге разыскивают Jaguar
Невские Новости 07:24
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Происшествия
Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Меркель пообещала премьеру Украины поддержку в проведении реформ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, пообещала поддержку в проведении реформ в стране.
РИА Новости 05:28
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Общество
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина с Додоном
Московский Комсомолец 06:42
Общество
Пензенские женщины признаны самыми бескорыстными в России
Ну а самые бескорыстные женщины живут в Нижнем Новгороде. Всего специалистами было опрошено 3360 человек из 28 городов России.
Smi58.ru 07:20
Транспорт
Московское метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно
Как указывается в них, наземный транспорт 7 сентября будет работать по расписанию выходного дня, а 8 сентября - по графику буднего дня.
РИА Новости 07:04
Финансы
Альфа-банк дал прогноз по курсу рубля
Банк обновил свою модель расчета справедливой стоимости рубля по итогам первого полугодия 2019 г. Что интересно, она дает противоречивые сигналы.
Profinance.ru 07:01
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26