Авто

Российская газетаРоссийская газетаРестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

Внешность внедорожника практически не претерпит изменений, но салон автомобиля преобразится значительно. По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью. Дизайн рулевого колеса остался прежним.
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В Сети появились фото салона рестайлингового внедорожника LADA 4x4

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Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

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