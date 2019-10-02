Общество
РБКРесторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
ООО «Анкор» (ресторан «Армения») подало иск к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы из-за того, что заведение в этот день пришлось закрыть. Истец оценил убытки в 551 тыс. руб. Суд эти требования удовлетворил частично.
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с чего всё началось
Судья Светлана Самохвалова частично удовлетворила требования истца, установив выплату в 241,5 тысячи рублей, в то время как в иске была заявлена сумма более 0,5 млн рублей, сообщает "Медиазона".Московский Комсомолец05:52
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Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
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Газета.Ru 05:10
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ТАСС 13:16
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Политика
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Общество
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Русская Планета 07:50
Кино
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Российская газета вчера в 13:40
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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Lenta.ru 06:49
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Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
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Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
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