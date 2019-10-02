Общество
РБКРесторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
ООО «Анкор» (ресторан «Армения») подало иск к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы из-за того, что заведение в этот день пришлось закрыть. Истец оценил убытки в 551 тыс. руб. Суд эти требования удовлетворил частично.
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Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Общество
Меган Маркл с нетерпением ждет встречи с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская призналась, что очень скучает по своему мужу и готова к встрече с ним.
ГЛАС.RU 05:24
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Здоровье
СКР проверит информацию о выписке тюменца в тяжелом состоянии
Доводы, изложенные в СМИ проверят следователи СК России.
АиФ Тюмень 10:50
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Наука
Дрон с камерой помог взвесить гладких китов
Исследователям удалось определить массу китов с помощью снимков, сделанных с дрона, рассказывается в Methods in Ecology and Evolution.
N+1 10:17
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:47
Политика
Путин ответил на претензии журналистки из Грузии
Вечерний курьер вчера в 09:45
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия 28 сентября в 20:28
Политика
Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru 15:50
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Авто
Эксперты объяснили необходимость прогрева двигателя машины зимой
Газета DAILY 06:24
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Политика
Депутат Рады опроверг факт подписания «формулы Штайнмайера»
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко опроверг факт подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера».
Дождь 07:18
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
Здоровье
Названы предупреждающие развитие рака продукты
Актуальные Новости 08:56
Общество
Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия
Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
Амур.инфо 11:15
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Космос
Зонд Juno смог уклониться от тени Юпитера. В противном случае миссия бы закончилась — аппарат работает на солнечных батареях
Juno работает на солнечных батареях, поэтому миссии пришлось уклониться от тени Юпитера, иначе аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света.
Хайтек 08:32
Киберспорт
Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд
Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.
Игромания.ру 13:55