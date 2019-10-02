Общество

РБКРБКРесторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

ООО «Анкор» (ресторан «Армения») подало иск к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы из-за того, что заведение в этот день пришлось закрыть. Истец оценил убытки в 551 тыс. руб. Суд эти требования удовлетворил частично.
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