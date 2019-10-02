с чего всё началось

ООО «Анкор» (ресторан «Армения») подало иск к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы из-за того, что заведение в этот день пришлось закрыть. Истец оценил убытки в 551 тыс. руб. Суд эти требования удовлетворил частично.

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Транспорт Воробьев дал старт движению по новому путепроводу в Реутове Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл движение по новому путепроводу на 16-м километре Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции Реутово, передает РИАМО в среду, 2 октября.

Технологии «МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве «Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».

Политика Путин отказался просить у США снятия санкций Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает "Интерфакс".

Политика Трамп собрал рекордные $125 млн на свою предвыборную кампанию Президент США Дональд Трамп собрал рекордные 125 миллионов долларов на проведение своей предвыборной кампании.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Политика Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера» В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Транспорт ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.

Авто Kia обновила комплектации седана Cerato Корейская компания Kia начала продажи в России компактного седана Cerato в обновленных комплектациях.

Наука От Антарктиды откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн Площадь глыбы составляет 1636 квадратных километров (в пять раз больше, чем остров Мальта), толщина – 210 метров, а вес – 315 млрд тонн, сообщает BBC.

Футбол Гончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.

Авто Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid Как и предполагалось, обновленный Renault Kwid стал практически полной копией концептуального City K-ZE, показанного весной текущего года: на это указывают такой же передок (за исключением формы решетки радатора и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Футбол «Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.

Происшествия Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Марина Орлова сыграет в фильме Юлию Началову Орлова сыграла одну из главных ролей в фильме по сценарию сатирика Михаила Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».

Культура Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек планеты В десятке самых красивых девушек планеты оказалась жительница Мурманска Екатерина Агапова.

Футбол Экс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".

Армия и оружие Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Происшествия Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.