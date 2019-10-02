Общество
РБКРесторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
ООО «Анкор» (ресторан «Армения») подало иск к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы из-за того, что заведение в этот день пришлось закрыть. Истец оценил убытки в 551 тыс. руб. Суд эти требования удовлетворил частично.
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с чего всё началось
Судья Светлана Самохвалова частично удовлетворила требования истца, установив выплату в 241,5 тысячи рублей, в то время как в иске была заявлена сумма более 0,5 млн рублей, сообщает "Медиазона".Московский Комсомолец05:52
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Политика
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Авто
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Площадь глыбы составляет 1636 квадратных километров (в пять раз больше, чем остров Мальта), толщина – 210 метров, а вес – 315 млрд тонн, сообщает BBC.
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Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
News.ru 08:12
Авто
Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid
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Тарантас Ньюс вчера в 16:09
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ТАСС 04:51
Общество
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП
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Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
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Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
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Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек планеты
В десятке самых красивых девушек планеты оказалась жительница Мурманска Екатерина Агапова.
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Экс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
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Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
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Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
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