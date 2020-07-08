Последний день приостановки работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания установлен 24 июля, значится в документе.

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля

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