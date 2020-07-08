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Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом. Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля

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