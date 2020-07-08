Коронавирус
Газета.RuРестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом. Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
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Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача.
— Андрей Воробьев, российский политикИнтерфакс - Россия 10:40
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Аттракционы и рестораны. Подмосковье готовится к новому этапу снятия ограничений
Подмосковье Сегодня10:44
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