Коронавирус
BFM.ruРестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале о новом этапе снятия ограничений в регионе. В частности, с 16 июля в парках культуры и отдыха не нужно будет носить маски.
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Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме
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