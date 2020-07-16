Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале о новом этапе снятия ограничений в регионе. В частности, с 16 июля в парках культуры и отдыха не нужно будет носить маски.

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля

Общество В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных. 3,1K

Общество Роскачество проверило овсяное печенье по 457 показателям Продукция 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов была проверена по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов, — цитирует РИА Новости сообщение организации.

Общество Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин. 82

Политика В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности. 88

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Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,4K

Общество Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу защиты бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова на его арест по делу о госизмене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. 3

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 264

Здоровье Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. 721

Гаджеты 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за $270 поступил в продажу Умный телевизор Redmi X50 поступил в продажу на территории Китая по цене всего 270 долларов.

Политика США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина. 128

Политика NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР. 14

Здоровье Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество «Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко. 6

Общество Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка. 8

Политика Болгария отменяет карантин для туристов и тесты на коронавирус С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного 14-дневного карантина и тестов ПЦР. 2