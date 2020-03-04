Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbРестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ

Все столики бронировались гостями форума, которые хотели подкрепиться вечером после рабочего дня. Помимо этого, ресторанам не достанется и рекламы. Ведь гости города после его посещения могли рассказать коллегам, на какие места в северной столице стоит обратить внимание.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

РБК02:00

Пострадают все: Потери от отмены ПМЭФ оценили в миллиарды рублей

Царьградвчера в 19:00

Из-за отмены ПМЭФ рестораны и отели Петербурга потеряют 20% выручки

МР7.ру05:35

Рестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ

Gazeta.SPbвчера в 05:46

Петербургский бизнес оценил потери из-за отмены ПМЭФ-2020

Мойка7806:03

Из-за отмены петербургского экономического форума отели и рестораны города могут лишиться пятой части годовой выручки

Эхо Москвы05:00

Союз предпринимателей предрек переход массовых мероприятий в онлайн после отмены ПМЭФ

Невские Новости04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Lenta.ru 06:14
Политика

В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
РБК 06:32
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Ведомости 06:18
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти

Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Известия 04:55
Армия и оружие

В Сеть выложили видео уничтожения сотен протурецких боевиков

ГЛАС.RU 03:28
Наука

Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты

Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
ToDay News Ufa 05 марта в 12:53
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Политика

Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
ИноСМИ 05 марта в 15:24
Кино

Джеймс Ван займется фильмом о монстре для Universal

В конце 2019 года сообщалось, что Universal намерена запустить в производство фильм по мотивам романа, и имя Джеймса Гана также упоминалось в связи с этими планами.
Kinonews.ru 03:21
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Происшествия

Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер

Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Украина.ру 05:19
Общество

Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 05 марта в 13:29
Армия и оружие

Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Газета.Ru 05:12
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Футбол

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет против «Оренбурга»

7 марта в Оренбурге пройдет встреча 21 тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и местным «Оренбургом».
Тульские новости 01:00
Происшествия

Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

REGNUM 04:30
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Коммерсантъ 05:04
Общество

Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии

Эхо Москвы вчера в 10:31
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США.
Lenta.ru 06:06
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Культура

Кристина Агилера представила песню к фильму «Мулан»

Американская актриса и певица Кристина Агилера представила песню к фильму студии Disney "Мулан". Об этом она рассказала в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:39
Энергетика

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Известия вчера в 02:00
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Политика

Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
ТАСС вчера в 23:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное