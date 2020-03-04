Общество
Gazeta.SPbРестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ
Все столики бронировались гостями форума, которые хотели подкрепиться вечером после рабочего дня. Помимо этого, ресторанам не достанется и рекламы. Ведь гости города после его посещения могли рассказать коллегам, на какие места в северной столице стоит обратить внимание.
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Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Политика
В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Кино
Джеймс Ван займется фильмом о монстре для Universal
В конце 2019 года сообщалось, что Universal намерена запустить в производство фильм по мотивам романа, и имя Джеймса Гана также упоминалось в связи с этими планами.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Происшествия
Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер
Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Общество
Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве
В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет против «Оренбурга»
7 марта в Оренбурге пройдет встреча 21 тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и местным «Оренбургом».
Общество
Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии
Политика
США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке
Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Культура
Кристина Агилера представила песню к фильму «Мулан»
Американская актриса и певица Кристина Агилера представила песню к фильму студии Disney "Мулан". Об этом она рассказала в своем Twitter.
Энергетика
Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Политика
Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%
Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.