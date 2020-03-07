Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbРестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ

Все столики бронировались гостями форума, которые хотели подкрепиться вечером после рабочего дня. Помимо этого, ресторанам не достанется и рекламы. Ведь гости города после его посещения могли рассказать коллегам, на какие места в северной столице стоит обратить внимание.
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Рестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ

Gazeta.SPbвчера в 05:46

Союз предпринимателей предрек переход массовых мероприятий в онлайн после отмены ПМЭФ

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Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10 или даже 20% годовой выручки из-за отмены экономического форума

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«Предстоит сложный безденежный год»: сколько рестораны и отели Петербурга потеряют из-за отмены ПМЭФ

Forbes03:00

Отели и рестораны Петербурга лишатся сверхприбыли из-за отмены ПМЭФ

Экономика сегодня03:48

РБК посчитал, сколько потеряют отели и рестораны из-за отмены ПМЭФ-2020

Агентство Телеграф04:38
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Меган Маркл прилетела в Великобританию

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Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
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Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 04:15
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МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Известия вчера в 06:16
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
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Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
BFM.ru 01:22
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Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии

Эхо Москвы вчера в 10:31
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Новосибирские новости 00:19
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru 03:52
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Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН вчера в 02:41
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов

НТВ 05 марта в 11:15
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января.
Вести.Ru 04:30
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Общество

В Германии резко выросло число заразившихся коронавирусом

Количество заболевших за сутки увеличилось на 185 человек и теперь составляет более 530-ти.
Эхо Москвы вчера в 03:48
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 00:49
Общество

Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Российская газета 02:37
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости вчера в 07:38
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Политика

Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование кризиса в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с бывшим лидером Казахстана, а ныне членом Конституционного совета республики Нурсултаном Назарбаевым.
SM News 04:40
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале выпуска новой эксклюзивной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной информационно-развлекательной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 05 марта в 00:20
Футбол

Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»

«Локомотив» подал в суд на своего экс-директора, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита.
RT на русском 04:20
Общество

Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»

Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
РИА Новости вчера в 19:39
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Петербургский международный экономический форум
Ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория форума - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.
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