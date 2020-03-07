Все столики бронировались гостями форума, которые хотели подкрепиться вечером после рабочего дня. Помимо этого, ресторанам не достанется и рекламы. Ведь гости города после его посещения могли рассказать коллегам, на какие места в северной столице стоит обратить внимание.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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Хоккей «Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.

Здоровье В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.

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Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Политика Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование кризиса в Сирии Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с бывшим лидером Казахстана, а ныне членом Конституционного совета республики Нурсултаном Назарбаевым.