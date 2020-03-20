Коронавирус

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
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Джонсон объявил о закрытии по всей Британии пабов и спортзалов

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В Великобритании закроют все пабы

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Публичные заведения закрываются в Великобритании в связи с эпидемией коронавируса

Эхо Москвы15:05

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РБК15:15

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Интерфакс13:48

В Британии закроют магазины, рестораны и спортивные центры

РИА Новости13:38

Джонсон объявил о закрытии ресторанов, пабов, кинотеатров и спортзалов в Великобритании

ТАСС13:42
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
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