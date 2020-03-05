Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРестораторы сообщили о планах ФНС увеличить на них налоговую нагрузку

Как пишет «Коммерсантъ», налоговая служба требует от крупных рестораторов объединиться в холдинги, которые будут платить НДС. Источник издания пишет, что службу не устраивает наличие десятка управляющих ресторанами компаний, принадлежащих при этом одной группе.
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с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
Коммерсантъвчера в 17:34

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«Коммерсантъ»: ФСН требует от рестораторов объединить заведения в холдинги

BFM.ru06:49

Налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес

Ведомости01:25

Рестораторы сообщили о планах ФНС увеличить на них налоговую нагрузку

Говорит Москва01:58

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ТАСС04:46

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Газета.Ru01:28

ФНС хочет объединить рестораны в холдинги и повысить налоговую нагрузку

News.ruвчера в 21:36

ФНС пошла по ресторанам

Коммерсантъвчера в 17:34
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