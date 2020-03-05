Общество
Говорит МоскваРестораторы сообщили о планах ФНС увеличить на них налоговую нагрузку
Как пишет «Коммерсантъ», налоговая служба требует от крупных рестораторов объединиться в холдинги, которые будут платить НДС. Источник издания пишет, что службу не устраивает наличие десятка управляющих ресторанами компаний, принадлежащих при этом одной группе.
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с чего всё началось
В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.Коммерсантъвчера в 17:34
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