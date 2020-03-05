Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРестораторы сообщили о планах ФНС увеличить на них налоговую нагрузку

Как пишет «Коммерсантъ», налоговая служба требует от крупных рестораторов объединиться в холдинги, которые будут платить НДС. Источник издания пишет, что службу не устраивает наличие десятка управляющих ресторанами компаний, принадлежащих при этом одной группе.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

ФНС пошла по ресторанам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». Но рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами, уверены участники рынка.
Коммерсантъвчера в 17:34

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: ФНС требует от рестораторов объединить заведения в холдинги

BFM.ru06:49

ФНС прокомментировала публикации об увеличении налоговой нагрузки для ресторанов

ТАСС04:46

ФНС хочет объединить рестораны в холдинги и повысить налоговую нагрузку

News.ruвчера в 21:36

Налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес

Ведомости01:25

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Газета.Ru01:28

Рестораторы сообщили о планах ФНС увеличить на них налоговую нагрузку

Говорит Москва01:58

ФНС пошла по ресторанам

Коммерсантъвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

РБК вчера в 19:03
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Газета.Ru 13:25
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Политика

Законопроект о проверке росгвардейцев на полиграфе принят в Госдуме

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий проверять военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
NewInform 05:52
Экономика

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
РИА Новости 10:32
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Общество

Меган Маркл вернулась в Великобританию

Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий.
Woman.ru 00:49
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Общество

В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков

В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:15
Кино

Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала

Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
iReactor вчера в 11:47
Общество

Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»

Ведомости 12:19
Баскетбол

«Зенит» в матче Евролиги победил «Жальгирис» в овертайме

Sport24.ru 14:19
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России

Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Коммерсантъ 10:21
Политика

Путин: РФ и Турция нашли приемлемые решения проблемы Идлиба

РИА Новости / Сергей Гунеев Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сторонам удалось найти "приемлемые решения" проблемы сирийской провинции Идлиб.
РЕН ТВ 12:25
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Авто

В России появился внедорожник Haval H5

В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
МонаВиста 11:54
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира

Наши пары во второй раз в истории заняли весь пьедестал почета. Впервые это произошло в прошлом году.
Спорт день за днем 14:43
Общество

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 07:23
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Политика

Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
РБК 06:35
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Спорт

Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Нева Спорт 04:19
Шоу-бизнес

Манукян рассказал о своих тратах на Бузову

Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Pravda.Ru 10:15
Футбол

Кокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками

Московский Комсомолец 07:56
Политика

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru 14:06
Игры

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 03 марта в 08:45
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

Lenta.ru вчера в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное