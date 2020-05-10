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РБКРБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
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