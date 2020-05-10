Коронавирус
РБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК08:34
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Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Авто
Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Авто
УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава РФ
«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 02:06
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти.
RT на русском 18:26
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:18
Здоровье
48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье
На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Konkurent.ru вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы
Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru 09:08
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Футбол
Transfermarkt включил Сычева в список самых дорогих талантов 2004 года
Немецкий аналитический портал Transfermarkt представил в Instagram список молодых футболистов с самой высокой трансферной стоимостью на 2004 год — 18-е место в рейтинге занял бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.
РБК 13:28
Общество
Эксперт рассказал о безопасном начале телефонного разговора
Начинать телефонный разговор со слова «алло», чтобы обезопасить себя от мошенников, скорее к «области городского фольклера», но ничего лишнего говорить незнакомым людям не следует, об этом в беседе с агентством «Прайм», рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
Известия 21:08
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Шесть больных коронавирусом в Забайкалье находятся в тяжёлом состоянии
Из 233 лечащихся от коронавируса в Забайкальском края, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии.
Zabnews.ru 02:48
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток 07:15
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета вчера в 01:18
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Наука
Врожденная иммунная система и трансплантация органов
Ученые обнаружили, что врожденная иммунная система может запоминать чужеродные клетки и вызывать отторжение трансплантируемого органа, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Science.
Научная Россия 08 мая в 16:38
Политика
В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
RT на русском 08 мая в 04:28
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37