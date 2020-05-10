Экономика
РБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБКвчера в 08:34
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Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
Собеседниквчера в 09:31
Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды
Коммерсантъвчера в 12:10
Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Веснавчера в 12:16
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Экономика
Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска
Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции.
Газета.Ru 03:05
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Китай готовится к распродаже государственного долга США
Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ вчера в 08:47
Футбол
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.
РИА Новости вчера в 16:39
Армия и оружие
ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М
В марте в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
РБК вчера в 22:27
Политика
Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Власти Татарстана изменили режим самоизоляции
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин скорректировал режим самоизоляции. К действующим нормам добавились новые правила.
TatCenter 01:45
Происшествия
Несколько человек погибли при пожаре в хосписе в Красногорске
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о семи погибших в результате пожара.
ИА Красная Весна вчера в 18:51
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 02:44
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле в России снизились в три раза
"АвтоВАЗ" в апреле продал в России 10 055 машин, что в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:33
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Общество
В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек
Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 02:21
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой отказалась от общения с матерью
43-летняя телеведущая Дана Борисова, которая долгие годы страдала от наркотической зависимости, призналась в своем микроблоге, что очень скучает по дочери, которая не хочет с ней общаться и видеться.
Bimru.ru вчера в 09:56
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
Первый вендинговый аппарат установили на «Чернышевской»
В воскресенье, 10 мая, на "Чернышевской" установили первый вендинговый аппарат по продаже масок, сообщила "Фонтанка".
Piter.tv вчера в 13:15
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Футбол
Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня
Как сообщает The Telegraph, чемпионат может возобновиться 12 июня.
Bookmaker-ratings.ru 02:16
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
Экономика
В Курганской области начнутся выплаты пострадавшим предпринимателям
С 18 мая в Курганской области начнутся выплаты предпринимателям, наиболее пострадавшим в результате спецмер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса, сообщает правительство региона.
Znak.com 03:01
Политика
Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве
Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 09 мая в 06:04
Общество
В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12