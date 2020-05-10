Коронавирус
РБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК08:34
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Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме
Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме.
РЕН ТВ 07:52
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Политика
В МИД России осудили попытки США исказить итоги Второй мировой войны
Москва, 10 мая 2020, 17:41 — REGNUM В МИД России выразили крайнее возмущение попытками США исказить итоги Второй мировой войны и решающего вклада солдат Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом.
REGNUM 10:41
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин попали под электропоезд
Красногорск, 10 мая 2020, 20:40 — REGNUM Один мужчина погиб, второй получил травмы в результате попадания под электропоезд в Московской области.
REGNUM 13:40
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Наука
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные более 17 миллионов британцев и определили ключевые факторы риска смертности при COVID-19.
РИА Новости 10:18
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
РИА Новости 16:24
Общество
При посадке на вывозной рейс для россиян ужесточат проверку адреса фактического проживания
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:37
Футбол
Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 14:32
Общество
Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на птицеферме
Пожар начался на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области.
ТАСС 17:08
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
ToDay News Ufa 09:54
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
Известия 15:10
Происшествия
Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению опрештаба, ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс 16:46
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом
Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Газета.Ru 11:27
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Космос
Жители Ростовской области увидят зеленую комету в мае
Комета C/2019 Y4 (ATLAS) приблизится к Земле в конце мая.
Donday.ru вчера в 02:00
Общество
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками
Экономика сегодня 09:58
Происшествия
Турецкий футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Говорит Москва вчера в 06:38
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40