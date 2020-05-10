Экономика
РБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБКвчера в 08:34
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Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
Собеседниквчера в 09:31
Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды
Коммерсантъвчера в 12:10
Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Веснавчера в 12:16
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Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Экономика
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
Политика
Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней
В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
Происшествия
В Липецкой области выявили еще 48 больных коронавирусом
За сутки в Липецкой области подтвердили заболевание COVID-19 еще у 48 жителей.
Обозреватель Врн 07:09
Энергетика
Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Общество
В Кузбассе сняли часть ограничений, но ввели масочный режим
В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кемеровской области.
Кузбасс 07:29
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен
MOS.news 01:02
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Культура
Умер американский актер Джерри Стиллер
РИА Новости 07:21
Политика
Быстро не будет: Путин рассказал о поэтапном снятии ограничений
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу ситуации с коронавирусом в понедельник, 11 мая, заявил о поэтапном снятии ограничений.
Мойка78 09:16
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Гаджеты
Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления
Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor 09 мая в 23:30
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Здоровье
В Тульской области ждут пика коронавируса в ближайшие три недели
Тула, 11 мая 2020, 16:06 — REGNUM Пик по коронавирусу в Тульской области ожидается в ближайшие три недели.
REGNUM 09:06
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Авто
В апреле продажи «АвтоВАЗа» упали в три раза
Автоновости дня 01:59
Футбол
19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга
19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в России
Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31