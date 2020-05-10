Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.

с чего всё началось

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 63

Политика Путин объявил о завершении нерабочего периода Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения. 190

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 407

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. 10

Экономика Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 328

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,3K

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 53

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 334

Политика Быстро не будет: Путин рассказал о поэтапном снятии ограничений Президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу ситуации с коронавирусом в понедельник, 11 мая, заявил о поэтапном снятии ограничений.

Общество Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 212

Общество Названы сроки открытия магазинов одежды в России Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви. 2,2K

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 277

Общество Коронавирус выявили в новых районах Самарской области Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус. 87

Здоровье В Тульской области ждут пика коронавируса в ближайшие три недели Тула, 11 мая 2020, 16:06 — REGNUM Пик по коронавирусу в Тульской области ожидается в ближайшие три недели.

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,5K

Футбол 19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга 19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.

Авто Первые Haval H5 появились у дилеров в России Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах. 15