Экономика

РБКРБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБКвчера в 08:34

Подробнее о событии

Торговые сети просят спикера Госдумы ускорить принятие законопроекта об одностороннем прекращении договоры аренды

Эхо Москвывчера в 21:08

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°вчера в 16:45

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседниквчера в 09:31

Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды

Коммерсантъвчера в 12:10

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компаниявчера в 10:35

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Веснавчера в 12:16

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

РБКвчера в 08:34
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения.
Коммерсантъ 09:12
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
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Экономика

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
5,3K
Происшествия

В Липецкой области выявили еще 48 больных коронавирусом

За сутки в Липецкой области подтвердили заболевание COVID-19 еще у 48 жителей.
Обозреватель Врн 07:09
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Энергетика

Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки

"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Общество

В Кузбассе сняли часть ограничений, но ввели масочный режим

В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кемеровской области.
Кузбасс 07:29
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен

MOS.news 01:02
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Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
53
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Культура

Умер американский актер Джерри Стиллер

РИА Новости 07:21
5
Политика

Быстро не будет: Путин рассказал о поэтапном снятии ограничений

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу ситуации с коронавирусом в понедельник, 11 мая, заявил о поэтапном снятии ограничений.
Мойка78 09:16
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
212
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
125
Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
2,2K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Гаджеты

Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления

Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor 09 мая в 23:30
3
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
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Здоровье

В Тульской области ждут пика коронавируса в ближайшие три недели

Тула, 11 мая 2020, 16:06 — REGNUM Пик по коронавирусу в Тульской области ожидается в ближайшие три недели.
REGNUM 09:06
Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Авто

В апреле продажи «АвтоВАЗа» упали в три раза

Автоновости дня 01:59
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Футбол

19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,4K
Авто

Первые Haval H5 появились у дилеров в России

Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
15
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
887
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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