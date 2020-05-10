Экономика
РБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБКвчера в 08:34
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Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
Собеседниквчера в 09:31
Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды
Коммерсантъвчера в 12:10
Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Веснавчера в 12:16
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Общество
В Самарской области введут дополнительную меру защиты медработников
Самара, 11 мая 2020, 08:15 — REGNUM Дополнительную меру защиты медицинских работников введут в Самарской области.
REGNUM 01:15
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
Происшествия
Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова направила апелляцию на его арест в Свердловский районный суд Красноярска, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.
РИА Новости 03:14
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Красногорске, находившемся в обычном жилом доме.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
На Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки
В воскресенье, 10 мая, охранник Сенного рынка сообщил в полицию о массовом скоплении людей.
Gazeta.SPb 03:29
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане
Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16
В китайском информагентстве Sina рассказали о том, что истребитель Су-35, произведенный в РФ, проиграл в имитации воздушной битвы против J-16 и J-10, созданных в КНР.
Discover24 03:34
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Экономика
«Живет в долг»: журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска
Стоимость личных активов американского предпринимателя Илона Маска достигала 39 миллиардов долларов, однако он сам живет за счет банковских кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.
РИА Новости 02:33
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 77 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших в регионе составило 1326 человек.
ГТРК Владимир 03:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Политика
СМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»
Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу.
REGNUM 02:25
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Космос
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника
Дни24 08 мая в 10:13
Общество
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.
RT на русском 03:44
Авто
Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза
В апреле АвтоВАЗ продал в России 10 055 машин, говорится в пресс-релизе компании.
Коммерсантъ 03:19
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Единоборства
Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи
DixiNews вчера в 06:49
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
На днях пост звезды, посвященный 9 мая, вызвал бурную дискуссию и даже скандал в сети.
Srnsk вчера в 23:05