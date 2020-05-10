Коронавирус

РБКРБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК08:34

Подробнее о событии

Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении аренды

Коммерсантъ12:10

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компания10:35

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседник09:31

Ретейлеры попросили ускорить принятие законопроекта, разрешающего арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры

Mockva.ru09:49

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

РБК08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
39
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,3K
Политика

Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии

Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом".
Life.ru 10:01
Политика

Общего запрета для граждан Украины на выезд не существует — МИД

Киев, 10 мая 2020, 14:57 — REGNUM Общего запрета для граждан Украины на выезд за границу не существует, ограничения касаются авиаперелётов.
REGNUM 07:57
1
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,3K
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда 00:05
32
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
1K
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,1K
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
328
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае.
ТАСС 09:56
16
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
429
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
667
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
27
Армия и оружие

Для российских бронемашин создали новую сталь

Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Авто

В России ужесточат требования ввоза праворульных машин

Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 08:12
349
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
2,8K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,6K
Общество

ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 11:05
9
Общество

На Ставрополье Владимиров с 18 мая введет обязательный масочный режим

Глава Ставрополья Владимир Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению коронавируса сообщил о продлении режима ограничений.
Кавказ Пост 09:46
111
Кино

«Союзмультфильм» представил на YouTube свой первый 3D-мультфильм

РИА Новости 01:24
6
Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
39
Политика

The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии

Вашингтон, 10 мая 2020, 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.
REGNUM 10:16
Музыка

В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
66
Авто

Кроссовер Toyota Frontlander станет еще одной альтернативой RAV4

Первым рынком кроссовера Frontlander станет Китай: выпуском модели займётся предприятие GAC-Toyota, и для местных покупателей новинка станет ещё одной альтернативой RAV4.
Motor 08:15
Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
1,8K
Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Тони Фергюсона

FightTime.ru 03:14
Общество

В Оренбурге извинились за плакат с немецкими солдатами к 9 Мая

Известия 10:36
43
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
904
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ассоциация компаний розничной торговли
Некоммерческая ассоциация, включающая в себя 24 федеральные торговые сети России, представляющие 30% розничного рынка РФ. Создана в 2001 году для представления интересов членов и координации их деятельности. Ассоциация входит в ТПП РФ, РСПП, СУПР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное