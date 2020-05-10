Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.

с чего всё началось

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

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