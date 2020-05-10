Коронавирус
РБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК08:34
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
На севере Берлина произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель. Огонь охватил складские помещения на улице Флорштрассе.
ТАСС 12:12
Космос
Жители Ростовской области увидят зеленую комету в мае
Комета C/2019 Y4 (ATLAS) приблизится к Земле в конце мая.
Donday.ru вчера в 02:00
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Здоровье
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 17, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
РИА Новости 11:02
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
RuNews24.ru 06:06
Наука
Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса
Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Футбол
«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»
«Лион» на официальном сайте прокомментировал информацию о проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Спорт-Экспресс 09:56
Здоровье
Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам
Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 12:15
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый.
Росбалт 08 мая в 12:11
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Экс-депутат заксобрания Ростовской области найдена мертвой
В Ростовской области найдена мертвой депутат законодательного собрания. Женщине в январе исполнилось 60 лет.
Регион online 10:54
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заявила, что идёт на поправку
Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой обнаружили двустороннюю пневмонию, проинформировала РИА Новости о том, что её самочувствие улучшилось.
Ореанда-Новости 09:45
Происшествия
Три человека пострадали в серьезной аварии в Энгельсе
Взгляд-инфо 11:28
Общество
Ксения Собчак и Любовь Соболь сегодня встретятся на дебатах
Эхо Москвы вчера в 17:05
Фигурное катание
Сотникова рассказала, что ее страшит после перенесенной операции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что после операции ее страшит возвращение на лед.
МК-Спорт 11:20
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Видеосервис Кино Mail.ru составил рейтинг картин. Россияне назвали самые любимые фильмы о войне. Об этом пишет «Российская газета».
Победа 31 09:20
Наука
Первый ихтиозавр давил раковины моллюсков круглыми зубами
Evo-rus.com 07:56