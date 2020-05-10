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РБКРБКРетейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
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Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
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Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

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В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17

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Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

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Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
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В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»

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Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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