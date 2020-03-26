Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).

с чего всё началось

Озвученные необходимые меры поддержки и проблемы отрасли в текущих условиях частично обсуждались участниками потребительского рынка во вторник, 24 марта, на совещании в Минпромторге, рассказывали три участника встречи.

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