Коронавирус
РБКРетейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Озвученные необходимые меры поддержки и проблемы отрасли в текущих условиях частично обсуждались участниками потребительского рынка во вторник, 24 марта, на совещании в Минпромторге, рассказывали три участника встречи.
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с чего всё началось
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).РБКвчера в 13:15
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Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век
Эхо Москвывчера в 14:02
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