Коронавирус

РБКРБКРетейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Озвученные необходимые меры поддержки и проблемы отрасли в текущих условиях частично обсуждались участниками потребительского рынка во вторник, 24 марта, на совещании в Минпромторге, рассказывали три участника встречи.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

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Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век

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БИЗНЕС Onlineвчера в 15:58
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Танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов снялся в рекламе Adidas

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Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания

Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
BFM.ru вчера в 10:02
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Источник изображения: Micron Technology Квартал Micron завершил с $4,8 млрд выручки, что на 18 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года.
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Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
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Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

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В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
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Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса

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Газета.Ru 24 марта в 17:03
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ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Самоизоляция граждан не поможет окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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На МЦК восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром

Движение поездов "по часовой стрелке" восстановили на Московском центральном кольце (МЦК) после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter московского метрополитена.
РИА Новости 02:44
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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