Коронавирус

РБКРБКРетейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Озвученные необходимые меры поддержки и проблемы отрасли в текущих условиях частично обсуждались участниками потребительского рынка во вторник, 24 марта, на совещании в Минпромторге, рассказывали три участника встречи.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
РБКвчера в 13:15

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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

РБКвчера в 13:15

Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век

Эхо Москвывчера в 14:02

Ретейл предупредил Мишустина о возвращении в XIX век из-за коронавируса

Znak.comвчера в 13:34

Ретейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

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Ретейл обратился к властям за господдержкой

Российская газетавчера в 17:01

Ретейлеры: Рынку грозит падение до показателей царской России

РЕН ТВвчера в 21:07

Ретейлеры предупредили о возвращении в XIX век

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:58
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Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 03:19
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Попытавшиеся войти без предупреждения в воды Чёрного моря два ракетных фрегата НАТО, оказались ошеломлены, когда на входе в Чёрное море их уже встречал российский военный корабль.
Avia.pro вчера в 23:32
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv 23 марта в 15:20
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 24 марта в 03:54
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

154 работника ОНОСа отправили на карантин

Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине.
Orsk.ru 03:00
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia 24 марта в 03:21
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Домогаров решил покинуть МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Evo-rus.com 03:17
Здоровье

Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки

Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Взгляд.ру вчера в 12:40
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Экономика

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
РБК вчера в 01:32
Политика

Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
REGNUM 02:59
Кино

Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с июня на август

Правда, подкорректировать график релизов все-таки придется: так, премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа.
Кinomania вчера в 08:57
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
Здоровье

ВОЗ признала бесполезность самоизоляции в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Хоккей

Ласьков: предложение «Магнитки» по контракту не устроило Мозякина

Срок действия договора Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля, ранее сообщалось, что "Магнитка" ведет переговоры с форвардом о новом контракте.
РИА Новости 24 марта в 10:42
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Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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