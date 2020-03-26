Коронавирус

РБКРБКРетейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

РБК13:15

Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век

Эхо Москвы14:02

Ретейл предупредил Мишустина о возвращении в XIX век из-за коронавируса

Znak.com13:34

Ретейл обратился к властям за господдержкой

Российская газета17:01

Ретейлеры предупредили о возвращении в XIX век

БИЗНЕС Online15:58
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Происшествия

Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 22 марта в 18:06
Здоровье

Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек

Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
SMINEWS в Иванове 06:45
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Гаджеты

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и отличия

Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал подробные характеристики перспективных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, за счет чего теперь можно составить не только более-менее полноценное мнение о возможностях смартфонов, но и понять, чем же они отличаются.
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Транспорт

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Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Общество

Путин предложил оплачивать больничные в размере не менее одного МРОТ

По словам президента, норма выплат по больничным в размере не менее 1 МРОТ в месяц устанавливается до конца текущего года.
НовостиВолгограда.ру 10:10
Политика

Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru 18:06
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
BFM.ru 15:37
Происшествия

В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями

30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
РЕН ТВ 17:39
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости 03:21
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

РБК 14:56
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Армия и оружие

Видео с российской военной техникой в центре Рима появилось в Сети

Видео с российской военной техникой на улицах итальянских городов было опубликовано в Сети.
ПолитРоссия 08:56
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Авто

Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами

На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
CarsWeek.ru вчера в 08:06
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Армия и оружие

ДНР: в Донбассе ранен наблюдатель СЦКК

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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
РИА Новости 09:25
Хоккей

За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
МонаВиста 13:40
Политика

Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Взгляд.ру 15:59
Армия и оружие

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Деловое.ТВ 03:22
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса

Как говорят вирусологи, миф о пользе тепла для борьбы с коронавирусом возник из-за сравнения заболевания с типичной пневмонией.
Вечерний курьер 17:34
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Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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