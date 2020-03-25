Коронавирус
РБКРетейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
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Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
С 28 марта по 5 апреля по всей России начинается нерабочая неделя с сохранением заработной платы.
Происшествия
Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус
В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам
Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Технологии
Для лечения COVID-19 в Северной Африке могут начать использовать хлорохин
Алжир, 25 марта 2020, 10:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алжира заявили, что в больницах стран североафриканского региона могут начать использовать хлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.
Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Игры
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч
В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
Авто
Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Политика
Песков раскрыл планы Путина на нерабочую неделю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем будет заниматься Владимир Путин во время нерабочей недели.
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Космос
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»
Общество
Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая
Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
В России из-за коронавируса закроют кинотеатры и ночные клубы
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Российской Федерации было принято решение о закрытии кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.