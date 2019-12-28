Общество

РИА НовостиРИА НовостиРетейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.
РИА Новостивчера в 19:18

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Названы самые популярные у россиян гаджеты в 2019 году

Комсомольская правда00:17

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Lenta.ruвчера в 22:48

Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

News.ruвчера в 20:42

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RT на русскомвчера в 19:42

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новостивчера в 19:30

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

РИА Новостивчера в 19:18
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Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости вчера в 17:19
Хоккей

Нападающий «Торонто» Михеев получил порез руки в матче с «Нью-Джерси»

Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Илья Михеев получил травму руки в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Нью-Джерси».
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Общество

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РБК вчера в 08:47
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Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Политика

«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину

«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
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Наука

Три «всадника»: инфекции, опиоиды и вейп

Особенно отмечаются ураганы на Багамах, унесшие жизни 61 человека, и на Бермудах, оставившие 80% населения (более 27 000 человек) без электричества.
Индикатор вчера в 06:06
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Политика

Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 00:57
Происшествия

Черные ящики с разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки.
Московский Комсомолец 00:55
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«Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку». «Спартак» — об Илье Цымбаларе

Шесть лет назад не стало Ильи Цымбаларя — шестикратного чемпиона России в составе «Спартака».
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Россия и Украина проводят в Вене переговоры по газу

Россия и Украина в четверг, 26 декабря, проводят в Вене переговоры по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».
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Происшествия

Штаб британской разведки потерял секретные документы

Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Профиль 01:47
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Газета.Ru 02:58
Футбол

«Челси» хочет подписать двух игроков «ПСЖ»

Суммарно трансферы игроков могут обойтись лондонцам примерно в 60 миллионов евро.
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
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Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
РБК 26 декабря в 06:07
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС вчера в 11:56
Общество

В Минздраве посоветовали пить дорогое вино в новогоднюю ночь

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает возможным выпить немного белого вина в Новый год.
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Медучреждения Волжского переходят на особый режим работы

При вызове на дом врач придет в период времени с 12.00 до 15.00 часов. Травмпункты региона будут работать в круглосуточном режиме.
Волжский.ру вчера в 07:16
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
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Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

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В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа

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