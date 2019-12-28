Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.

с чего всё началось

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Политика «Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину «Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».

Наука Три «всадника»: инфекции, опиоиды и вейп Особенно отмечаются ураганы на Багамах, унесшие жизни 61 человека, и на Бермудах, оставившие 80% населения (более 27 000 человек) без электричества.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия Штаб британской разведки потерял секретные документы Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).

Здоровье Медучреждения Волжского переходят на особый режим работы При вызове на дом врач придет в период времени с 12.00 до 15.00 часов. Травмпункты региона будут работать в круглосуточном режиме.

Происшествия Лимузин Сталина украли на севере Москвы На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.