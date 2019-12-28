Общество
РИА НовостиРетейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.РИА Новостивчера в 19:18
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Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новостивчера в 19:30
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Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
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