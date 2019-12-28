Общество

РИА НовостиРИА НовостиРетейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.
РИА Новостивчера в 19:18

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Россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам

Life.ru04:13

Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году

Lenta.ruвчера в 22:48

Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

News.ruвчера в 20:42

Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:42

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новостивчера в 19:30

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

РИА Новостивчера в 19:18
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Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая

По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Военное дело вчера в 05:28
Авто

В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Автоновости дня вчера в 09:18
Происшествия

В Крыму на ребенка напала бойцовая собака

ТАСС 05:54
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

Делегации России и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу.
ТАСС 04:45
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Политика

Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Вести.Ru 03:11
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
РИА Новости 03:13
Происшествия

Школьница умерла после сдачи ГТО по плаванию в Подмосковье

Школьница в возрасте семнадцати лет умерла в Подмосковье после сдачи ГТО по плаванию, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по региону Ольгу Врадий.
Подмосковье Сегодня вчера в 08:46
Политика

«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину

«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Евразия Daily вчера в 22:27
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
RT на русском 04:41
Футбол

«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Sportbox.RU вчера в 16:43
Политика

Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 05:35
Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Хоккей

Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ

Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
REGNUM 04:07
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Общество

На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс

Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».
Росбалт вчера в 21:14
Армия и оружие

Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии

«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 07:44
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.
РБК 03:38
Футбол

Тер-Штеген заинтересовал «Баварию», «Ювентус» и «ПСЖ»

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».
Матч ТВ 04:55
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
News.ru вчера в 10:15
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Музыка

Названы десять лучших альбомов 2019 года по версии журнала People

Альбом Thank U, Next певицы Арианы Гранде назван лучшей пластинкой 2019 года по версии журнала People. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Клопс 03:18
Биатлон

Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» по биатлону

Вести.Ru 03:54
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Интерфакс 02:53
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