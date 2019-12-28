Общество

РИА НовостиРИА НовостиРетейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.
РИА Новостивчера в 19:18

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Россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам

Life.ru04:13

Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году

Lenta.ruвчера в 22:48

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

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Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03

Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:42

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новостивчера в 19:30

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

РИА Новостивчера в 19:18
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Армия и оружие

Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии

«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
REGNUM вчера в 06:33
Политика

Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Вести.Ru 03:11
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Происшествия

С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины.
RT на русском 04:37
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Кино

NBC: умерла сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон

Американская актриса Сью Лайон, исполнившая роль Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика, умерла в Лос-Анджелесе на 74 году жизни.
ТАСС 05:28
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
Политика

«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину

«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Евразия Daily вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удалённые грудные импланты

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов.
News.ru 04:30
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости 26 декабря в 23:05
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей

В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
RT на русском 04:55
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Футбол

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»

Полузащитник Мартин Эдегор продолжит карьеру в Англии. Начинавший сезон в «Реале Сосьедад» норвежец перешел в «Манчестер Сити».
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Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
РИА Новости 03:13
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Политика

ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
RT на русском вчера в 18:41
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
RT на русском 04:41
Общество

Главный нарколог Минздрава рассказал, сколько можно выпить в Новый год

Лучше дорогого, от 1000 рублей,отметил специалист. По его словам, данное количество алкоголя не нанесет вреда организму.
ТагилСити.ру 04:33
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.
АК&М 26 декабря в 02:07
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor вчера в 20:07
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.
РБК 03:38
Происшествия

В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга.
ТАСС 03:46
Авто

Suzuki представит в Токио спецверсии Jimny, Hustler и Swift

Стоит сказать, что спецсерия Sierra Marine будет демонстрироваться на выставке на пару с небольшой лодкой Jimny S17.
Тарантас Ньюс вчера в 03:37
Футбол

Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы

Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 26 декабря в 05:06
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