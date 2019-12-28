Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.

с чего всё началось

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

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