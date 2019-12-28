Общество
РИА НовостиРетейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.РИА Новостивчера в 19:18
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Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новостивчера в 19:30
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Армия и оружие
Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии
«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Происшествия
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Кино
NBC: умерла сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон
Американская актриса Сью Лайон, исполнившая роль Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика, умерла в Лос-Анджелесе на 74 году жизни.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Политика
«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину
«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удалённые грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Футбол
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»
Полузащитник Мартин Эдегор продолжит карьеру в Англии. Начинавший сезон в «Реале Сосьедад» норвежец перешел в «Манчестер Сити».
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
Общество
Главный нарколог Минздрава рассказал, сколько можно выпить в Новый год
Лучше дорогого, от 1000 рублей,отметил специалист. По его словам, данное количество алкоголя не нанесет вреда организму.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия
В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку
Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга.
Авто
Suzuki представит в Токио спецверсии Jimny, Hustler и Swift
Стоит сказать, что спецсерия Sierra Marine будет демонстрироваться на выставке на пару с небольшой лодкой Jimny S17.
Футбол
Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы
Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.