Экономика

РБКРБКРетейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.
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Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

РБКвчера в 22:00

Цены на смартфоны выросли в России

URA.Ruвчера в 23:22

Средняя цена смартфонов выросла в РФ

News.ruвчера в 22:53

Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

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Политика

Ущерб от антироссийских санкций ЕС оценили в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал об ущербе, который понесла страна из-за введения Евросоюзом антироссийских санкций.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
РИА Новости вчера в 12:47
Финансы

ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
ПРАЙМ 00:13
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк сообщили о преследовании актрисы неизвестными

Накануне близкие Анастасии Заворотнюк поделились в официальном Instagram-аккаунте, созданном специально для поддержки любимой актрисы, снимками неизвестных мужчин, которые якобы преследуют знаменитость.
VSE42.RU вчера в 22:21
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Lenta.ru вчера в 21:27
Происшествия

Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Известия вчера в 04:45
Хоккей

«Питтсбург» победил «Калгари», Малкин забил 400-й гол в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. В составе победителей отличились Джон Марино, Брайан Раст, Евгений Малкин и Крис Летанг, у проигравших гол забил Джонни Годро.
Sport24.ru вчера в 23:30
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
РИА Новости вчера в 22:51
Интернет

Опубликован список худших паролей 2019 года

Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
Уфимские Заметки 16 декабря в 12:46
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Армия и оружие

Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России

REGNUM вчера в 19:08
Хоккей

«Бостон» претендует на Илью Ковальчука

Российский хоккеист Илья Ковальчук оказался в зоне интересов четырех клубов НХЛ. Одним из них является «Бостон».
Экономика сегодня вчера в 22:16
Армия и оружие

В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая

В парламенте Пятой республики опасаются, что сближение России и Китая может стать для Франции и её европейских партнёров «поводом для беспокойства».
RT на русском вчера в 23:06
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Музыка

Мазаев считает первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

После первой композиции Носков, опираясь на трость и держась за продюсера шоу Виктора Дробыша, подошел к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей.
Shraibikus News 16 декабря в 09:51
Политика

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru вчера в 10:03
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru 16 декабря в 09:45
Футбол

В Лиге чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити»

Inc-news.ru 16 декабря в 06:36
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Кино

Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
РЕН ТВ вчера в 19:32
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

У британской девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона

News.ru вчера в 09:23
Космос

Инопланетяне сканируют Землю лазером: свечение может быть признаком установки связи

Экология Регионов вчера в 01:25
Политика

Орешкин высказался об идее отмены НДФЛ для малоимущих

По мнению Орешкина, отмена НДФЛ для малоимущих семей позитивно отразится на государственной экономике.
Gazeta.SPb вчера в 12:25
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
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