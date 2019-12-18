Экономика
РБКРетейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс
Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.
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с чего всё началось
В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.РБКвчера в 22:00
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Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство
Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
В Совете Федерации оценили санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" создадут трудности в его реализации, но проект уже не остановить, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Происшествия
В Петербурге разбойники с автоматом унесли из банка 5 млн рублей
По данным СМИ, целью налетчиков стал офис банка «Восточный», из которого преступники унесли около 5 миллионов рублей наличными.
Экономика
В Омской области установили тарифы на газ в 2020 году
Добавим, ранее в Омской области установили новые тарифы на электроэнергию, воду и канализацию в 2020 году.
Происшествия
Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины
Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Технологии
В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру
Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества.
Футбол
В Серии А извинились за антирасистские картины с изображениями обезьян
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ
Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Шоу-бизнес
Собчак «прожарят» в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь, 31 декабря в 23:00 телеканал ТНТ 4 покажет «Прожарку Ксении Собчак»! — говорится в сообщении компании «Газпром-медиа» в Twitter.
Армия и оружие
При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Наука
Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет
Нездоровое питание — один из ведущих факторов риска плохого состояния здоровья, на долю которого приходится до 45% всех смертей от кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Авто
Составлен портрет «типичного» автомобиля в России
Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Политика
От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа
Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.