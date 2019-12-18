Экономика

РБКРБКРетейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.
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с чего всё началось

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

РБКвчера в 22:00

Цены на смартфоны выросли в России

URA.Ruвчера в 23:22

Средняя цена смартфонов выросла в РФ

News.ruвчера в 22:53

Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

Реальное время00:10

В России выросла средняя цена на смартфоны

ФедералПресс01:08
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Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда 16 декабря в 06:46
Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство

Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Красная весна вчера в 18:46
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

В Совете Федерации оценили санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" создадут трудности в его реализации, но проект уже не остановить, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Вестник Кавказа 01:53
Происшествия

В Петербурге разбойники с автоматом унесли из банка 5 млн рублей

По данным СМИ, целью налетчиков стал офис банка «Восточный», из которого преступники унесли около 5 миллионов рублей наличными.
REGNUM 00:37
Экономика

В Омской области установили тарифы на газ в 2020 году

Добавим, ранее в Омской области установили новые тарифы на электроэнергию, воду и канализацию в 2020 году.
Город55.ру вчера в 20:12
Происшествия

Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины

Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Известия 01:45
Технологии

В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру

Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:44
Футбол

В Серии А извинились за антирасистские картины с изображениями обезьян

Чемпионат вчера в 15:45
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru вчера в 14:10
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Общество

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
РБК 00:34
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ

Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.
REGNUM 00:54
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Собчак «прожарят» в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, 31 декабря в 23:00 телеканал ТНТ 4 покажет «Прожарку Ксении Собчак»! — говорится в сообщении компании «Газпром-медиа» в Twitter.
News.ru вчера в 09:32
Армия и оружие

При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Аргументы и Факты вчера в 15:07
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
РИА Новости 00:45
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Наука

Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет

Нездоровое питание — один из ведущих факторов риска плохого состояния здоровья, на долю которого приходится до 45% всех смертей от кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.
Индикатор вчера в 14:24
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Общество

Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

РИА Новости вчера в 22:48
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
32CARS.ru 15 декабря в 07:46
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском вчера в 12:33
Политика

От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа

Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.
REGNUM 01:56
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