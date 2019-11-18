Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРетроконсоли заняли четверть рынка приставок

Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок. Рекордный спрос на устройства первых поколений наблюдается и на вторичном рынке, заметили эксперты.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
Коммерсантъ17 ноября в 12:00

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Ретроконсоли заняли четверть рынка игровых приставок

Retailer.ruвчера в 06:08

Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Pravda.Ruвчера в 12:23

Ретро-приставки пользуются большим спросом в России

iXBT.comвчера в 09:56

Россияне вернулись на Dendy и Sega с современных игровых приставок

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Dgl.ruвчера в 04:07

Dendy, Sega и другие ретроконсоли заняли 25% российского рынка

Inc. Russiaвчера в 01:36

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Коммерсантъ17 ноября в 12:00
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
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В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
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Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

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Ребров: «Мы отвечали за свои слова, а сейчас любой может оскорбить в соцсетях и ему ничего не будет»

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В Huawei прокомментировали продление США лицензии

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Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

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