Общество

Retailer.ruRetailer.ruРетроконсоли заняли четверть рынка игровых приставок

По данным «Юлмарта», за девять месяцев 2019 года ретроконсоли увеличили свою долю в штуках на 10 п.п. и заняли 25% всего рынка игровых приставок. Самыми популярными брендами таких устройств стали Sega и Dendy, занимающие около 18% сегмента.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
Коммерсантъ17 ноября в 12:00

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Россияне вернулись на Dendy и Sega с современных игровых приставок

Ferraвчера в 12:29

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iXBT.comвчера в 09:56

В России половина проданных с января по сентябрь телевизоров поддерживает смарт ТВ

Telesputnik.ruвчера в 04:30

«М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage

CNewsвчера в 04:09

Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Pravda.Ruвчера в 12:23

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Коммерсантъ17 ноября в 12:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

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Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
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Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
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Общество

РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.
РБК 03:01
Политика

Переданные Россией катера буксируют в Украину

Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
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Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла.
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Путешествия

Российские туристы начали летать на отдых в Сирию

Два российских туроператора начали продажу организованных туров в Сирию.
Znak.com вчера в 21:45
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
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Компания Mitsubishi презентовала "посвежевшие" модели Mirage и Attrage. Автомобили предназначены в основном для рынка Таиланда.
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Самым популярным вариантом заражения пользователей интернета является получение письма по электронной почте, а именно — архива в виде вложенного файла.
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В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
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